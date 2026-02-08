LIVE Sci di fondo Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA | Federico Pellegrino prova a scalfire l’armata norvegese

Oggi gli occhi sono puntati su Federico Pellegrino, che prova a sfidare l’armata norvegese nello skiathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara è appena iniziata e gli atleti sono già in azione sulla neve, con Pellegrino che cerca di trovare il ritmo giusto per mettere in difficoltà i favoriti scandinavi. La tensione è alta, e tutti aspettano di vedere se il campione italiano riuscirà a fare la sua mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon maschile valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme, sul mitico tracciato di Tesero, si disputa la prima gara del programma del fondo maschile, che si sviluppa sulla distanza dei 20 km, 10 in tecnica classica e 10 in tecnica libera. La squadra azzurra si presenta con Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, pronti a difendere il vessillo tricolore. Il punto di riferimento resta Chicco Pellegrino, alla ultima stagione olimpica della carriera.

