LIVE Sci alpino Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia a testa alta contro Vonn e le americane

Alle 11 in punto, la discesa femminile alle Olimpiadi di Cortina è iniziata sotto un cielo nuvoloso. Sofia Goggia si presenta con determinazione, pronta a sfidare le grandi come Vonn e le altre americane. La gara si svolge tra eccitazione e tensione, con le atlete che si lanciano giù per le piste di Cortina. La campionessa italiana punta a una buona prestazione, consapevole delle sfide e della pressione di una competizione così importante.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa femminile in programma a Cortina d'Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 36 atlete da 17 Paesi. In casa Italia saranno quattro le azzurre al via della gara odierna sulle 36 partenti: col pettorale numero 3 toccherà a Federica Brignone, scivolata nel secondo gruppo di merito, poi sarà la volta delle altre italiane, tutte tra le migliori 10 della specialità, ovvero Nicol Delago col 7, Laura Pirovano con l' 8 e Sofia Goggia con il 15.

Benvenuti alla diretta della discesa femminile di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

Lei è Sofia Goggia. Una delle stelle dello sci mondiale. Ha alle spalle infortuni gravissimi e tenaci riscatti; su di lei gravano enormi aspettative. Ha acceso lei il braciere olimpico a Cortina. È il nostro idolo, come si usa dire. È una ragazza complessa, come molt facebook

