La discesa femminile di Cortina 2026 è iniziata questa mattina con alcune sorprese. Brignone parte con un pettorale basso, mentre Goggia è tra le ultime a scendere, dopo Vonn. La gara si svolge sotto gli occhi di tanti appassionati e si annuncia molto combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist della discesa femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa femminile in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 36 atlete da 17 Paesi. In casa Italia saranno quattro le azzurre al via della gara odierna sulle 36 partenti: col pettorale numero 3 toccherà a Federica Brignone, scivolata nel secondo gruppo di merito, poi sarà la volta delle altre italiane, tutte tra le migliori 10 della specialità, ovvero Nicol Delago col 7, Laura Pirovano con l’ 8 e Sofia Goggia con il 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: pettorale basso per Brignone, Goggia parte dopo Vonn

La discesa femminile di Cortina d'Ampezzo, valida per le Olimpiadi 2026, si è disputata sotto gli occhi di una folla di appassionati.

Alle 11 in punto, la discesa femminile alle Olimpiadi di Cortina è iniziata sotto un cielo nuvoloso.

