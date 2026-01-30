LIVE Sci alpino Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA | gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn Scampato pericolo per l’americana?

Dopo la caduta di Lindsey Vonn durante la discesa femminile a Crans Montana, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara. La sciatrice americana è uscita di scena in modo spettacolare, ma fortunatamente sembra aver evitato conseguenze gravi. La discesa è stata interrotta e nessuna atleta ha proseguito, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Per ora non ci sono altre notizie sulle sue condizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.03: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona giornata! 11.01: Vi rimandiamo alle cronache su OA Sport per conoscere il programma delle gare di domani. Vedremo se si potrà disputare la prova della discesa maschile (prevista tra poco) in programma domenica. Domani discesa o SuperG femminile alle 11.00 11.00. La comunicazione che arriva da Crans Montana: Gara tecnicamente sospesa a Crans Montana al numero 6 causa scarsa visibilita e condizioni di sicurezza non sufficienti. La giuria deciderà se disputare domani la discesa oppure il SuperG come da programma

