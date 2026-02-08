LIVE Sci alpino Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA | Brignone dietro Raedler La gara entra nel vivo

La discesa femminile di Cortina 2026 entra nel vivo. Brignone si ferma a pochi centesimi da Raedler, che guida la classifica provvisoria. Le atlete sono scese senza grandi problemi, anche se le svizzere non hanno ancora dato il massimo. La gara si fa interessante, con le prime che cercano di conquistare il miglior tempo. La tensione cresce ad ogni discesa, e gli spettatori sono già in attesa delle prossime partenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.41 Non incidono le svizzere. Schmitt terza a 1.08. Adesso inizia la lotta per le medaglie. C’è l’americana Breezy Johnson: può anche pensare di vincere. 11.40 Schmitt paga 0.88 al terzo intermedio. 11.40 Speriamo che Federica Brignone non debba rimpiangere quei 9 centesimi da Raedler. 11.39 Brutta discesa per Flury: terza a 1.31. Tocca alla svizzera Janine Schmitt. 11.37 In pista la svizzera Jasmine Flury. Al primo intermedio è in vantaggio di 0.09. Comunque Brignone contenta della sua gara, ha esultato al traguardo nonostante fosse alle spalle di Raedler. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Brignone dietro Raedler. La gara entra nel vivo Approfondimenti su Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, tra poco Brignone La discesa femminile di Cortina 2026 è iniziata. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: si avvicina la gara. Brignone tra le prime a partire Manca poco alla discesa femminile di Cortina 2026, con le atlete pronte sulla linea di partenza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. HÜTTER magistrale, vince la sua terza discesa stagionale davanti a Winklemann e a Vonn | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris insieme a medaglia! Odermatt a secco; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; Sci alpino oggi 8 febbraio: discesa libera femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Johnson si candida per l’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.40 Speriamo che Federica Brignone non debba rimpiangere quei 9 centesimi da Raedler. oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa femminile, streaming, pettorali di partenzaDopo la meravigliosa doppietta sul podio nella discesa maschile di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, oggi tocca alle donne andare a caccia di una o anche ... oasport.it OLIMPIADI, LE DODICI STELLE DA NON PERDERE / Fenomeni dello sci alpino, assi dello snowboard, razzi con pattini e bastoni e icone del fondo: tutto sui big ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 facebook #MilanoCortina, lo studio: le #Olimpiadi più digitali di sempre, sci alpino sport più atteso x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.