Manca poco alla discesa femminile di Cortina 2026, con le atlete pronte sulla linea di partenza. Brignone sarà tra le prime a scendere, mentre l’atmosfera si scalda in vista di questa gara importante. Quattro anni fa, la vittoria andò a Corinne Suter, seguita da Goggia e Nadia Delago. Ora si aspetta di vedere chi salirà sul podio questa volta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.01 Quattro anni fa vinse la svizzera Corinne Suter davanti a Sofia Goggia e Nadia Delago. Quest’ultima non sarà in gara. 10.56 I pettorali di partenza: 1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI 2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 5 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI 6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 7 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 10 507168 AICHER Emma 2003 GER 11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 12 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER 13 537544 VONN Lindsey 1984 USA 14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 16 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 18 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 21 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 22 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 25 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 26 25210 MORENO Cande 2000 AND 27 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN 28 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN 29 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND 30 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE 31 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE 32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN 33 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI 34 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG 35 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE 36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: si avvicina la gara. Brignone tra le prime a partire

Approfondimenti su Cortina 2026

Oggi a Crans Montana si disputa la discesa libera femminile, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

La prima prova di discesa di Cortina 2026 si è fermata a causa della nebbia, che ha reso difficile la visibilità per gli atleti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cortina 2026

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris insieme a medaglia! Odermatt a secco; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris.

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: si avvicina la gara. Brignone tra le prime a partireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.56 I pettorali di partenza: 1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI 2 56256 RAEDLER Ariane ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa femminile, streaming, pettorali di partenzaDopo la meravigliosa doppietta sul podio nella discesa maschile di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, oggi tocca alle donne andare a caccia di una o anche ... oasport.it

OLIMPIADI, LE DODICI STELLE DA NON PERDERE / Fenomeni dello sci alpino, assi dello snowboard, razzi con pattini e bastoni e icone del fondo: tutto sui big ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 facebook

#MilanoCortina, lo studio: le #Olimpiadi più digitali di sempre, sci alpino sport più atteso x.com