LIVE Scandicci-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | venete sulle ali dell’entusiasmo nel secondo set 8-11

Nel match di serie A1 femminile di volley, Conegliano ha preso il comando nel secondo set contro Scandicci, portandosi sul 11-8. Le venete giocano con energia e determinazione, puntando a mantenere il vantaggio e chiudere l’incontro. La partita è in corso e i tifosi sono già in fibrillazione. Per aggiornamenti in tempo reale, basta cliccare sul link della diretta.

Time-out di Scandicci. 8-11 Invasione di Antropova! 8-10 HAAK! Diagonale strettissima della svedese, Conegliano cerca la prima piccola fuga. 8-9 Mani out della brasiliana. 8-8 Diagonale di Gabi! 8-7 Attacco in posto sei vincente di Antropova! 7-7 Altra fast di Lubian. 7-6 Ancora Skinner, che trova un'altra diagonale. 6-6 Fast di Lubian in parallela, attacco perfetto della centrale italiana. 6-5 Pallonetto di Weitzel dal centro. 5-5 Strettissimo angolo di Haak, che diagonale. 5-4 Che diagonale di Skinner! 4-4 Il muro devia in campo la fast di Witzel.

