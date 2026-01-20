LIVE Vallefoglia-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete dominano il secondo set

Segui la diretta della partita Vallefoglia-Conegliano, valida per l'A1 femminile 2026. Le venete si sono imposte nel secondo set con un risultato di 0-2. Per aggiornamenti in tempo reale sulla partita Milano-Cuneo, clicca qui. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati in diretta dal campionato di volley femminile.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 5-3 Parallela di Haak seconda muro da zona 2 5-2 Diagonale di Haak da seconda linea 5-1 Primo tempo Cambi 4-1 Parallela di Haak da zona 2 4-0 Parallela di Bici da seconda linea dopo la rovesciata di Gabi in seguito all’errore al servizio delle venete 3-0 Out la pipe di Zhu 2-0 Diagonale di Omoruyi da zona 4 1-0 Diagonale di Omoruyi da zona 4 19-25 Ancora out l’attacco di Ungureanu da zona 4 e Conegliano si aggiudica senza troppi patemi il secondo set 19-24 Murooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuu 19-23 Out la diagonale di Ungureanu da zona 4 19-22 Che azioneeeeeee! Ancora la grande difesa di Vallefoglia ma chiude Zhu con il mano fuori da zona 4 19-21 La pipe di Omoruyi 18-21 Diagonale di Omoruyi da zona 4 17-21 Out il primo tempo Thokbuon 17-20 Diagonale di Haak da zona 2 17-19 Parallela potentissima di Bici che colpisce De Gennaro da zona 2 16-19 Errore al servizio Conegliano 15-19 Diagonale di Gabi da zona 4 15-18 Diagonale di Bici da seconda linea 14-18 Errore al servizio Vallefoglia 14-17 Errore al servizio Conegliano 13-17 Murooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuuu 13-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Biciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 12-16 Candi vincente da zona 3 di seconda intenzione 11-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Biciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10-16 Diagonale di Bici da zona 2 9-16 Errore al servizio Vallefoglia 9-15 Errore al servizio Conegliano 8-15 Parallela di Haak da zona 2 8-14 Miracolo di Gabi in difesa e muro di Haak 8-13 Diagonale di Haak da zona 2 8-12 Digonale di Bici da zona 2 7-12 Primo tempo Fahr 7-11 Il pallonetto di Bici da seconda linea 6-11 Mano out Zhu da seconda linea 6-10 In rete l’attacco da seconda linea di Bici 6-9 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaahr 6-8 Diagonale di Gabi da zona 4 6-7 La pipe di Ungureanu 5-7 Errore al servizio Vallefoglia 5-6 Difende tutto Vallefoglia! Poi ci pensa Ungureanu con una parallela da zona 4 4-6 Wolosz di seconda intenzione 4-5 Primo tempo Candi 3-5 Primo tempo Chirichella 3-4 Primo tempo anticipato di Thokbuon 2-4 Mano out Haak da zona 2 2-3 Out Ungureanu da zona 4 2-2 Primo tempo Fahr 2-1 Mano out Omoruyi da zona 4 1-1 Errore al servizio Vallefoglia 1-0 La pipe di Ungureanu sulle mani del muro 22-25 In rete l’attacco da seconda linea di Bici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete dominano il secondo set

