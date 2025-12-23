LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 1-0 A1 volley femminile in DIRETTA | venete avanti anche nel secondo set 11-9

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta della partita di Serie A1 femminile tra Conegliano e San Giovanni in Marigliano, con risultato aggiornato 1-0 e 11-9 nel secondo set. Restate informati sugli sviluppi in tempo reale e cliccate qui per gli aggiornamenti live dalla partita Vallefoglina-Milano, in programma dalle 20.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 17-16 Errore al servizio Omag 16-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Straubeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 16-15 Vincente Nardo da zona 4 16-14 Diagonale di Adigwe da zona 2 15-14 Diagonale di Gabi da zona 4 14-14 Out Adigwe da seconda linea 14-13 Diagonale di Nardo da zona 4 14-12 Errore al servizio Omag 13-12 La fast di Kocurina 13-11 Diagonale di Gabi da zona 4 12-11 Errore al servizio Omag 11-11 Diagonale Brancher da zona 2 11-10 Primo tempo Kochurina 11-9 Out il pallonetto di Zhuang 10-9 Diagonale di Adigwe da zona 2 9-9 Errore al servizio Conegliano 9-8 Invasione Omag 8-8 Brancher da zona 2 8-7 Parallela di Gabi da zona 4 7-7 Errore al servizio di Conegliano 7-6 Diagonale stretta di Gabi da zona 4 6-6 Errore al servizio Conegliano 6-5 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaan 5-5 Out la fast di Kochurina 5-4 E’ out la diagonale di Nardo da zona 4 ma Conegliano ha difeso di tutto, non sempre in modo preciso ma la palla è rimasta su 5-3 Parallela di Gabi da zona 4 2-5 La pipe di Brancher 2-4 Out Zhuang da zona 2, palla che colpisce Santarelli, bravo comunque a difendere con un guizzo 1-4 Out Adigwe da seconda linea 1-3 Vincente Brancher in condizioni di precario equilibrio da seconda linea 1-2 Diagonale di Brancher da zona 2 1-1 Mano out Zhu da zona 4 0-1 Mano out Zhuang da zona 4 25-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano san giovanni in marigliano 1 0 a1 volley femminile in diretta venete avanti anche nel secondo set 11 9

© Oasport.it - LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: venete avanti anche nel secondo set, 11-9

Leggi anche: LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: turn-over per le venete nel testacoda?

Leggi anche: LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: possibile turn-over per le venete nel testacoda

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: possibile turn-over per le venete nel testacoda; Prosecco Doc Imoco Conegliano - Omag-Mt San Giovanni In M.No in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Conegliano-San Giovanni in Marignano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Cuneo Granda Volley - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT.

live conegliano san giovanniLIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: venete in vantaggio nel primo set, 11-9 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA- oasport.it

live conegliano san giovanniDove vedere in tv Conegliano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - San Giovanni in Marignano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley ... oasport.it

live conegliano san giovanniPallavolo A1F – Stasera al Palaverde Conegliano, ritrova il suo pubblico, nella gara contro San Giovanni in Marignano - 30, per un confronto che mette di fronte due realtà distinte ma ugualmente motivate del panorama pallavolistico italiano. ivolleymagazine.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.