LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | Italia per completare l’opera!

Questa sera si chiude il team event di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’Italia si gioca le ultime chance per completare l’opera davanti al pubblico e agli appassionati collegati in diretta. La terza giornata di gare sta per concludersi e gli atleti sono pronti a scendere in pista per cercare di fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo le prime due giornate, oggi si assegnano le medaglie della gara a squadre con il programma libero delle coppie di artistico, degli uomini e delle donne. I due segmenti disputati ieri hanno infatti permesso alla squadra azzurra di rafforzare il terzo posto già conquistato nella giornata inaugurale. Nel corto maschile è stato Daniel Grassl a scendere in pista per i colori tricolori, scegliendo uno short program di altissima difficoltà.

