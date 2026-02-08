LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | la Georgia con Gubanova si avvicina agli azzurri

In diretta dalle prove a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico, la Georgia con Gubanova si avvicina agli azzurri. La gara resta molto aperta, e le squadre si sfidano a colpi di salti e precisione. Intanto, Kaori Sakamoto incanta il pubblico con una performance solida e spettacolare, portando a casa tutti gli elementi di salto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28: Solita prestazione solidissima e spettacolare di Kaori Sakamoto che porta a casa tutti gli elementi di salto. Batterla sarà molto difficile nella gara individuale e il Giappone passa in testa anche nella gara a squadre 21.25: E’ uno dei momenti più attesi, tocca ora alla campionessa del mondo per tre edizioni, la giapponese Kaori Sakamoto, 26 anni, di Kobe. E’ allenata a Kobe da Sonoko Nakano, Mitsuko Graham e Masahiro Kawagoe. E’ stata sesta ai Giochi di PyeongChang e ai Mondiali del 2021 a Stoccolma, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, a Montpellier 2022 ha conquistato l’oro, bissando il trionfo sul ghiaccio di casa a Saitama l’anno successivo ed ha concesso il tris nel 2024 a Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it

