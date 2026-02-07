LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | Italia in finale! E’ terza dopo i programmi corti

Nella notte italiana, gli atleti del pattinaggio artistico in gara alle Olimpiadi hanno concluso la prova a squadre. L’Italia si piazza al terzo posto dopo i programmi corti e si prepara alla free dance, in programma alle 21.58. La competizione è ancora aperta e i risultati cambiano minuto dopo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14: Appuntamento alle 21.58 per la free dance con le prime squadre ancora in corsa 21.11: Questa la classifica della gara a squadre. Le prime cinque in finale: 1 Stati Uniti d’America 34 2 Giappone 33 3 Italia 28 4 Canada 27 5 Georgia 25 6 Francia 24 7 Repubblica di Corea 14 8 Repubblica Popolare Cinese 14 9 Gran Bretagna 12 10 Polonia 8 21.07: Questa la classifica del corto maschile: 1 KAGIYAMA Yuma 108.67 2 MALININ Ilia 98.00 3 GOGOLEV Stephen 92.99 4 AYMOZ Kevin 88.05 5 GRASSL Daniel 87.54 6 EGADZE Nika 84.37 7 JIN Boyang 84.15 8 CHA Junhwan 83.53 9 SAMOILOV Vladimir 80. 🔗 Leggi su Oasport.it

