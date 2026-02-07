LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | Italia in finale! E’ terza dopo i programmi corti

Nella notte italiana, gli atleti del pattinaggio artistico in gara alle Olimpiadi hanno concluso la prova a squadre. L’Italia si piazza al terzo posto dopo i programmi corti e si prepara alla free dance, in programma alle 21.58. La competizione è ancora aperta e i risultati cambiano minuto dopo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14: Appuntamento alle 21.58 per la free dance con le prime squadre ancora in corsa 21.11: Questa la classifica della gara a squadre. Le prime cinque in finale: 1 Stati Uniti d’America 34 2 Giappone 33 3 Italia 28 4 Canada 27 5 Georgia 25 6 Francia 24 7 Repubblica di Corea 14 8 Repubblica Popolare Cinese 14 9 Gran Bretagna 12 10 Polonia 8 21.07: Questa la classifica del corto maschile: 1 KAGIYAMA Yuma 108.67 2 MALININ Ilia 98.00 3 GOGOLEV Stephen 92.99 4 AYMOZ Kevin 88.05 5 GRASSL Daniel 87.54 6 EGADZE Nika 84.37 7 JIN Boyang 84.15 8 CHA Junhwan 83.53 9 SAMOILOV Vladimir 80. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Italia in finale! E’ terza dopo i programmi corti Approfondimenti su Pattinaggio Artistico LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: straordinaria Gutmann, Italia terza dopo la prima giornata! Dopo la prima giornata di gare a squadre alle Olimpiadi, l’Italia si piazza al terzo posto grazie a una prova impressionante di Gutmann. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii terzi e l’Italia risale! In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pattinaggio Artistico Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: straordinaria Gutmann, Italia terza dopo la prima giornata!; Olimpiadi: 2 su 2 per l'Italia nel curling, bene gli azzurri del pattinaggio di figura; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia; In diretta - Milano Cortina 2026. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Italia in finale! E’ terza dopo i programmi cortiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14: Appuntamento alle 21.58 per la free dance con le prime squadre ancora in corsa 21.11: Questa la ... oasport.it LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: straordinaria Gutmann, Italia terza dopo la prima giornata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per la seconda giornata di gare della gara a squadre. Buon ... oasport.it Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com Anche alle Olimpiadi il pattinaggio di figura prevede delle gare individuali e di coppia. Mentre alcuni elementi specifici si applicano agli eventi di coppie di artistico (come i sollevamenti e i lanci) e alla danza su ghiaccio (dove salti e sollevamenti sono limitati e facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.