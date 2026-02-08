LIVE Novara-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-18 le piemontesi dominano il primo set

Questa sera si gioca la partita di volley femminile tra Novara e Milano, valida per il campionato di A1 2026. Al momento, le piemontesi conducono 1-0 nel primo set, chiuso con il punteggio di 25-18. La squadra di casa ha preso subito il comando, dimostrando ritmo e precisione. Milano ha provato a rispondere, ma Novara ha mantenuto il vantaggio, grazie a un buon gioco di squadra e a qualche errore delle avversarie. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti continui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Primo tempo di Bonifacio Time out Novara. 3-7 Invasione di Cambi sul tentativo di attaccare di prima intenzione. 3-6 Di poco larga la parallela di Tolok 3-5 In rete l'attacco di Tolok dalla seconda linea. 3-4 Mani out di Egonu da posto 2. 3-3 Primo tempo di Danesi. 3-2 Pallonetto di Tolok 2-2 Errore al servizio Milano 1-2 Attacco vincente di Lanier 1-1 Mani out di Ishikawa da posto 4. 0-1 Muuuuuuroooooo Danesiiiiii!! SECONDO SET Colpisce il primo set giocato da Squarcini, spesso cercata da Cambi. La centrale di Novara ha già attaccato 8 palloni, realizzando 4 punti.

