LIVE Bergamo-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Bergamo e Milano nell'A1 femminile 2026, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni più significative. Il match si sta dimostrando equilibrato, con momenti di grande tensione e competizione. Restate con noi per non perdere gli sviluppi del terzo set e le emozioni di questa sfida.

16-15 Parallela di Bolzonetti da posto 4. 15-15 Diagonale di Egonu da posto 2 con l'azzurra che poi va al servizio 15-14 Eze vince il duello sulla rete. 14-14 Mani fuori di Piva da posto 4. 14-13 Slash di Mlejnkovic sul servizio di Kipp 13-13 Fuori l'attacco di Kipp da posto 2. Parisi chiama un challenge per un tocco a muro, ma una giocatrice di Milano si assume la responsabilità del tocco. 12-13 Attacco vincente di Pietrini 12-12 Splendida diagonale stretta di Kipp da posto 2. 11-12 La palla è dentro. Per la seconda volta consecutiva Lavarini vince il challenge 12-11 Fuori la parallela di Egonu.

