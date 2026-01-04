LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le piemontesi lottano e vincono 23-25 il primo parziale!

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, valida per la fase A1 2026. Le piemontesi si sono aggiudicate il primo parziale con il punteggio di 23-25, sorprendendo le campionesse d’Italia. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 PRIMO SET A NOVARA! Le piemontesi sorprendono le campionesse d’Italia e vincono il primo parziale meritatamente, grazie al servizio di Sillah che termina in rete! 23-24 Sillah annulla il primo set point con una diagonale precisa. 22-24 Diagonale di Tolok! Due chance di set point per le piemontesi! Altro time-out, questa volta è di Novara. 22-23 In rete la battuta di Cambi. Non ci voleva per Novara. 21-23 Primo tempo di Bonifacio! 21-22 Parallela di Haak! Conegliano resta lì. Time-out di Santarelli. 20-22 Ace di Squarcini! Novara torna a +2! 20-21 Botta di Tolok in diagonale da seconda linea! 20-20 Diagonale di Sillah! Set in parità! 19-20 Non trova il campo la battuta profonda di Ishikawa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi lottano e vincono 23-25 il primo parziale! Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde lottano e vincono 28-30 un tesissimo secondo parziale! Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse rimontano e vincono 25-23 il primo set! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica; Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT; LIVE Conegliano-Bergamo 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere volano a Torino! 28 punti per una straripante Haak!; Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming. LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ottima partenza delle piemontesi, 8-13 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13- oasport.it DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato 0-0) video streaming Rai: comincia il big match! (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: big match al PalaVerde tra prima e terza nella classifica di volley Serie A1, per la 18^ giornata. ilsussidiario.net

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato finale 3-0): dominio delle Pantere! (Coppa Italia, 8 febbraio 2025) - Con la diretta Conegliano Novara, come abbiamo già detto, siamo pronti a vivere una partita che per un bel periodo è stata quella di riferimento nel volley italiano e non solo. ilsussidiario.net

DALLE 18:00 SU RAISPORT & VBTV CONEGLIANO VS NOVARA Alle 18:00 l'Imoco Volley ospiterà in casa al Palaverde la Igor Volley Novara per la 5ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà… chi si aggiudicherà i 3 punti All’andata le pantere d x.com

TIME ZONE – GAME DAY Questa sera Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano Igor Gorgonzola Novara 18:00 Conegliano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.