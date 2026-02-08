LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto Olimpiadi in DIRETTA | serve un’impresa contro il fenomeno Mouat!

Questa mattina alle Olimpiadi si gioca il match tra Italia e Gran Bretagna nel curling misto. La nostra squadra sa che serve un’impresa contro il fenomeno Mouat, uno dei più forti in circolazione. La partita è in diretta e i tifosi sono incollati davanti agli schermi, sperando in una sorpresa. La tensione è alta, perché la squadra azzurra non ha nulla da perdere e vuole dimostrare il suo valore. La sfida è aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Ottava sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Questa penultima partita del round robin vedrà di fronte due delle coppie più forti nel panorama internazionale. La coppia britannica, formata dai due scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds, occupa la prima posizione in classifica ed è già sicura del passaggio del turno grazie all'incredibile filoto di sette vittorie in altrettante partite in queste Olimpiadi.

