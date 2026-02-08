LIVE Italia-Cechia curling misto Olimpiadi in DIRETTA | partita ‘trappola’ da non sbagliare

Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Repubblica Ceca nel curling misto alle Olimpiadi. La squadra italiana sa che non può sbagliare, perché si tratta di una sfida decisiva per il passaggio del turno. La partita si svolge in un clima teso, con i giocatori concentrati a ogni tiro. Seguiremo gli sviluppi in tempo reale, pronti a raccontare ogni mossa e ogni punto segnato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Cechia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il match. settimo incontro di questa prima fase del torneo, vede gli azzurri partire favoriti, ma è essenziale non abbassare la guardia per evitare brutti scherzi. Il team Mosaner-Costantini affronterà la squadra della Repubblica ceca, ferma a una vittoria in queste Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: partita ‘trappola’ da non sbagliare Approfondimenti su Italia Cechia LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve tenere alta la guardia! Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel curling misto. LIVE Italia-Estonia 4-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da un punto per gli estoni L’Italia batte l’Estonia 4-2 nel match di curling misto alle Olimpiadi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Italia Cechia Argomenti discussi: LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve tenere alta la guardia!; Giorno 3 | Curling: Italia - Cechia in Diretta Streaming | DAZN IT; In diretta - Milano Cortina 2026; RECAP! Svezia favolosa, Italia sconfitta 9-4 sul ghiaccio di Cortina. LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve tenere alta la guardia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Cechia, ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it ITALIA UNDER 15 - I convocati contro la Cechia (10-12 febbraio) facebook Alessandro Gaudiano, nuovo Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca @ItalyMFA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.