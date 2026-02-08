LIVE Italia-Cechia curling misto Olimpiadi in DIRETTA | serve tenere alta la guardia!

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel curling misto. La partita è in corso e gli atleti devono mantenere alta la concentrazione per non perdere terreno. L’incontro è molto equilibrato e ogni mossa può fare la differenza. Gli italiani sono determinati a portare a casa il risultato, ma gli avversari non mollano facilmente. La sfida resta aperta e gli occhi sono puntati sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Cechia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il match. settimo incontro di questa prima fase del torneo, vede gli azzurri partire favoriti, ma è essenziale non abbassare la guardia per evitare brutti scherzi. Il team Mosaner-Costantini affronterà la squadra della Repubblica ceca, ferma a una vittoria in queste Olimpiadi. La coppia formata da Zelingrova e Chabicovky chiude il girone a pari merito con i coreani, ma non è assolutamente da sottovalutare.

