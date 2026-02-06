LIVE Italia-Estonia 4-2 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata da un punto per gli estoni

L’Italia batte l’Estonia 4-2 nel match di curling misto alle Olimpiadi. La partita si è giocata questa mattina, e gli azzurri sono riusciti a portare a casa la vittoria grazie a una mano rubata da un punto negli ultimi tiri. Gli estoni avevano provato a riaprire il gioco, ma gli italiani sono stati più precisi sotto pressione. Ora l’Italia si prepara per la prossima sfida contro la Svizzera, in programma alle 10. La gara di oggi ha mostrato ancora una volta quanto il curling possa essere imprevedibile e teso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 15:24 Ottimo tiro dell'estone, che sposta una pietra italiana piazzando il secondo punto. 15:23 Sta crescendo Lill, che piazza un freeze precisissimo appoggiando la stone nel cuore della casa a quella azzurra. 15:22 Italia che continua ad avere a disposizione l'ultimo tiro della mano, bisogna tornare a siglare punti. QUINTO END 15:16 Piccola pausa, si ripartirà tra 5 minuti. 15:15 Non riesce il difficile colpo all'azzurra. Mano rubata da un punto per l'Estonia. Italia 4 Estonia 2 a metà gara.

