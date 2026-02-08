LIVE Italia-Cechia 5-1 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | due punti rubati dagli azzurri!

Questa sera gli azzurri di curling hanno battuto la Repubblica Ceca con un punteggio di 5-1 durante la partita valida per le Olimpiadi. Gli italiani sono riusciti a conquistare due punti in più rispetto agli avversari, anche grazie a un colpo rubato nel finale. La partita è stata seguita in diretta, con gli appassionati che hanno potuto aggiornarsi in tempo reale. Domani gli azzurri torneranno in pista contro la Gran Bretagna.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.13 Detto fatto! Mosaner non sbaglia il suo colpo profondo dietro la guardia centrale. Al momento il punto è italiano. 15.12 Un po' troppo forte il freeze di Zelingrova. C'è molto spazio per gli azzurri adesso per piazzare guardie efficaci 15.10 Il martello rimane ovviamente alla Cechia dopo i due punti rubati dagli italiani. Costantini piazza un draw perfetto al centro della casa come primo tiro. QUARTO END 15.09 Doppia bocciata di Zelingrova ben eseguita, ma la situazione per i cechi era molto difficile, rimangono infatti due le stone a punti per gli azzurri!

