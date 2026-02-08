LIVE Italia-Cechia 3-1 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | ottimo inizio della coppia azzurra!

Questa sera l’Italia ha battuto la Repubblica Ceca 3-1 nel curling misto alle Olimpiadi. La coppia azzurra ha iniziato bene, portando a casa il primo successo nel torneo. I giochi sono ancora in corso, ma gli atleti italiani mostrano sicurezza e determinazione sul ghiaccio. I tifosi restano incollati davanti ai televisori per seguire ogni mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.01 Leggermente forte il freeze di Chabicovsky, il colpo non riesce al 100% e, al momento, i cechi hanno un solo punto. 15.00 Mosaner piazza in casa un draw tattico, che rende difficile i prossimi tiri cechi. Colpo però leggermente largo. 14.59 Risposta immediata di Zelingrova che boccia la rossa italiana in casa e si piazza al centro della casa. 14.57 Comincia Costantini con un freeze sulla gialla avversaria presente in casa. TERZO END 14.56 TIRO PERFETTO! Doppia bocciata di Costantini e tre punti per gli azzurri! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 3-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: ottimo inizio della coppia azzurra! Approfondimenti su Italia Cechia LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: partita ‘trappola’ da non sbagliare Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Repubblica Ceca nel curling misto alle Olimpiadi. LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve tenere alta la guardia! Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel curling misto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Italia Cechia Argomenti discussi: Giorno 3 | Curling: Italia - Cechia in Diretta Streaming | DAZN IT; EURO 2026: iberiche dominanti nei quarti di finale, Francia-Portogallo e Croazia-Spagna le semi di Lubiana; RECAP! Successo incredibile dell'Italia, Norvegia rimontata 6-5; Calcio a 5 EURO 2026. Per l'Italia due risultati su tre a disposizione. LIVE Italia-Cechia 0-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve una vittoria per continuare la corsa verso le semifinaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Cechia, ... oasport.it LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve una vittoria per continuare la corsa verso le semifinali - x.com ITALIA UNDER 15 - I convocati contro la Cechia (10-12 febbraio) facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.