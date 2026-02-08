La tensione sale nel biathlon di Pechino 2026. Vittozzi si trova in seconda posizione prima dell’ultimo poligono, con Kirkeeide che la sta riprendendo. La gara si decide negli ultimi colpi, e i giochi sono ancora aperti per le medaglie. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Kirkeeide ha ripreso Vittozzi e Preuss. Decisivo l’ultimo poligono per le medaglie. E forse anche l’ultimo giro. 15.01 Vittozzi e Preuss sono insieme, Kirkeeide si sta riportando sotto. Attenzione che la norvegese è di gran lunga la migliore tra queste atlete nell’ultimo giro. 15.00 Tre squadre dunque in lizza per argento e bronzo. La Germania è la più sorprendente, ma fino ad un certo punto. 14.59 Dopo sette poligoni comanda la Francia con 19?3 sull’Italia, 24?4 sulla Germania e 30?2 sulla Norvegia. 14.58 Non sbagliano neppure Vittozzi, Preuss e Kirkeeide, ma l’azzurra è più veloce nel rilascio dei colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Vittozzi seconda prima dell’ultimo poligono

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Durante la staffetta mista delle Olimpiadi 2026, Uldal ha preso il comando in fuga.

Oggi ad Anterselva va in scena la prima gara del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: LIVE! Staffetta mista: l'Italia cerca la prima medaglia nel Biathlon; LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia ci prova; Biathlon diretta Olimpiadi, segui la staffetta mista: Whierer e Giacomel in pista, Milano Cortina LIVE; Biathlon: Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi pronti al debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Biathlon diretta Olimpiadi, segui la staffetta mista: Wierer e Giacomel in pista, Milano Cortina LIVETerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia si gioca la medaglia in ultima frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Dopo il secondo poligono Jeanmonnot ha 3 su Knotten, 83 su Voigt e 93 su Wierer. 14.46 5/5 per ... oasport.it

Biathlon diretta Olimpiadi, segui la staffetta mista: #Whierer e #Giacomel in pista, #MilanoCortina LIVE x.com

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 14.05 Biathlon - Staffetta mista 4+6 km Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook