LIVE Biathlon Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Francia favorita l’Italia ci prova

Oggi ad Anterselva va in scena la prima gara del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. La staffetta mista, con la Francia come grande favorita, vede l’Italia tentare di sorprendere e conquistare un buon risultato. La gara è appena iniziata e i tifosi sono già con il fiato sospeso, pronti a seguire ogni tiro e cambio di ritmo in questa prima prova olimpica della disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon ad Anterselva, prima gara del programma olimpico della disciplina in questi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine, c’è grande attesa per l’Italia che, davanti al pubblico di casa, vorrà esaltarsi e regalare sensazioni particolari agli appassionati. Gli azzurri arrivano all’appuntamento olimpico forte di una stagione di alto livello, caratterizzata da continuità di risultati e da segnali incoraggianti nelle prove di Coppa del Mondo. I numeri parlano chiaro: vittorie, podi e prestazioni solide che hanno riportato l’Ital-biathlon tra le nazioni di riferimento del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia ci prova Approfondimenti su Biathlon Olimpiadi2026 LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia lancia la sfida Oggi ad Anterselva va in scena la staffetta mista di biathlon, prima gara olimpica di questa disciplina ai Giochi di Milano Cortina 2026. LIVE Biathlon, Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA: Francia perfetta, Vittozzi paga una ricarica. Altro podio per l’Italia! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Biathlon Olimpiadi2026 Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia lancia la sfida; Quando gareggia Wierer? Date, orari, programma gare e dove vederla; Startlist staffetta mista biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, i quartetti in gara; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling. LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia lancia la sfidaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon ad Anterselva, prima gara del ... oasport.it Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta mista, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, domenica 8 febbraio, sulle nevi di Anterselva prenderà il via l'avventura del biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In ... oasport.it Dorothea Wierer, pronta a chiudere la carriera ad Anterselva, debutta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la staffetta mista di biathlon. «Finire la mia carriera qui, davanti al pubblico di casa, è un sogno – racconta – voglio concentrarmi, dare il massimo e facebook Milano Cortina: staffetta mista del biathlon, apre l'azzurro Giacomel. Domani la gara: Hofer secondo, ultime due frazioni a Wierer e Vittozzi #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.