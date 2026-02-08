LIVE Biathlon Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Uldal in fuga Giacomel in recupero

Durante la staffetta mista delle Olimpiadi 2026, Uldal ha preso il comando in fuga. Giacomel, invece, sta cercando di recuperare terreno. La gara resta aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Uldal in fuga, prova a fare la differenza. Vedremo se Giacomel riuscirà a recuperare. 14.16 Due ricariche per Giacomel che in qualche modo si salva, mentre Samuelsson con due giri di penalità. Se ne va Uldal, invece, con lo zero al poligono. Il norvegese prova a fare la differenza. 14.15 Ci si avvicina alla serie in piedi di questa prima frazione. Ora vedremo cosa succederà. 14.15 C'è un po' di selezione perché Giacomel ha deciso un po' di spingere e c'è una prima scrematura. 14.13 Tommaso Giacomel ed Eric Perrot davanti a tutti, in gestione della situazione.

