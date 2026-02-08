LIVE Biathlon Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA | via alla gara! Giacomel al lancio

Sono partite le staffette miste di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara è cominciata alle 14.11 e i primi, tra cui Giacomel, Perrot e Uldal, sono stati perfetti nella serie a terra. La corsa si fa sempre più intensa, con gli atleti che cercano di mantenere il ritmo e non sbagliare nel percorso. La diretta continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Percorso netto per tutti con Giacomel, Perrot e Uldal perfetti nella serie a terra. Davvero un livello altissimo. 14.10 Siamo alla prima sessione di tiro. 14.09 Da osservare con attenzione anche il norvegese Uldal, che ora ha preso la vetta, e ovviamente il leader di Coppa del Mondo, Perrot. 14.08 Condotta autorevole del trentino che ha interesse a tenere alto il ritmo, fondamentale chiaramente anche trovare precisione al poligono. 14.06 Tommaso Giacomel subito davanti a tutti, per far valere il suo ritmo. 14.05 SI COMINCIA!!! 14.03 2? al via, la tensione sale in questa staffetta mista.

