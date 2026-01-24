LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Tommaso Giacomel show! TRIONFO ITALIA!
Segui la diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026. In questa sessione, Tommaso Giacomel si distingue per le sue prestazioni, contribuendo al risultato della squadra italiana. Aggiorna la pagina per rimanere informato sui momenti salienti e sui risultati in tempo reale dell’evento, che si svolge alle 13.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON ALLE 13.15 16.10: 27? di vantaggio per Giacomel al km 22.8 16.10: Un errore di Fillon Maillet che va per il secondo posto, Usa e Cechia a 1’10” per il terzo posto 16.09: E’ VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VELOCISSIMO! 16.08: Ultimo poligono 16.07: Al km 21.6 Giacomel davanti, a 15? la Francia, a 50? Usa, a 54? Cechia 16.06: Alza il ritmo Giacomel che al km 20.8 ha 10? di vantaggio su Fillon Maillet, a 42? Usa, a 48? Cechia 16.05. Sbaglia la Svezia: Italia davanti, a 4? Francia, a 38? Usa, a 41? Cechia, a 1’01” Svezia 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
