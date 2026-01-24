LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Hofer riavvicina gli azzurri alla Francia ora Giacomel

Segui la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026 in tempo reale. La gara vede gli azzurri impegnati in una competizione che si sviluppa con ritmo serrato e attenzione ai dettagli. Resta aggiornato sugli sviluppi e sulle performance dei nostri atleti, con commenti e risultati aggiornati in diretta. Clicca sul link per seguire la diretta e non perdere gli ultimi aggiornamenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON ALLE 13.15 16.03. Settimo poligono 16.02: Al km 19.6 Francia davanti, a 8? Italia, a 39? Svezia, a 49? Usa, a 51? Cechia 16.00:: Al km 18.8 Francia davanti, a 12? Italia, a 38? Svezia, a 45? Usa, a 51? Cechia 15.58. Al terzo cambio Francia davanti, a 14? Italia, a 34? Svezia, a 45? Usa, a 48? Cechia. Chiude Giacomel 15.57: Al km 17.6 Francia davanti, a 16? Italia, a 33? Svezia, a 46? Usa, a 49? Cechia 15.56: Al km 16.8. Francia davanti, a 18? Italia, a 31? Svezia, a 50? Usa, a 52? Cechia, a 55? Polonia, Austria

