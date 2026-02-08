LIVE Biathlon Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Italia quarta a metà gara ora le donne

La staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina è arrivata a metà gara. L’Italia si trova al quarto posto, con le donne che devono ancora scendere in campo. La gara è intensa e tutto può succedere, mentre gli atleti affrontano le ultime tornate e le ricariche. I favoriti restano ancora in corsa, ma ogni errore può costare caro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 55 anche per Voigt. 2 ricariche per Knotten, 1 per Jeanmonnot. 14.40 GRANDISSIMA WIERER! 55 RAPIDISSIMO! 14.39 Purtroppo Wierer non tiene il passo di Jeanmonnot e si stacca. Siamo al primo poligono a terra. 14.38 La frazione debole per la Norvegia è proprio questa: se la superano indenne, allora Kirkeeide potrebbe anche regalare l'oro agli scandinavi. 14.37 Knotten guida con 7? su Vogt e 19? su Jeanmonnot e Wierer. 14.36 Prima frazione femminile con Knotten, Voigt, Jeanmonnot e Wierer. La Francia è ancora favorita per l'oro, perché ora schiera le donne migliori.

