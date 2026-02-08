Oggi ad Anterselva va in scena la staffetta mista di biathlon, prima gara olimpica di questa disciplina ai Giochi di Milano Cortina 2026. La Francia parte favorita, ma l’Italia non si dà per vinta e lancia la sua sfida. La tensione è alta: atleti pronti a mettere tutto in pista per conquistare un buon risultato. La gara si svolge sotto gli occhi di appassionati e tifosi, con la speranza di vedere qualche sorpresa. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon ad Anterselva, prima gara del programma olimpico della disciplina in questi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine, c’è grande attesa per l’Italia che, davanti al pubblico di casa, vorrà esaltarsi e regalare sensazioni particolari agli appassionati. Gli azzurri arrivano all’appuntamento olimpico forte di una stagione di alto livello, caratterizzata da continuità di risultati e da segnali incoraggianti nelle prove di Coppa del Mondo. I numeri parlano chiaro: vittorie, podi e prestazioni solide che hanno riportato l’Ital-biathlon tra le nazioni di riferimento del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia lancia la sfida

Segui la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026 in tempo reale.

SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

