Torna in pista Larissa Iapichino al Meeting di Karlsruhe, quinta tappa del World Indoor Tour 2026. La campionessa italiana dell’atletica si prepara a sfidare le altre atlete in una gara che promette spettacolo. Seguiamo ogni movimento e ogni secondo di questa giornata di gare, con aggiornamenti in tempo reale.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Karlsruhe, quinta tappa Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Occhi puntati in chiave azzurra su Larissa Iapichino, pronta a recitare un ruolo da protagonista nella gara di salto in lungo, ma saranno impegnati anche Filippo Randazzo nei 60 e Federico Riva nei 1500 metri. Iapichino, alla seconda uscita dell'anno, spera di migliorare il 6.93 realizzato lo scorso 17 gennaio ad Ancona per avvicinare la soglia dei 7 metri e riprendersi se possibile la world lead persa un paio di giorni fa in seguito al 6.

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: torna in gara Larissa Iapichino!

Larissa Iapichino sarà protagonista assoluta del Meeting di Karlsruhe di domenica 8 febbraio.

Oggi a Karlsruhe si svolge la quinta tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica.

