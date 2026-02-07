Dove vedere in tv Larissa Iapichino World Indoor Tour Karlsruhe 2026 | orario programma streaming

Larissa Iapichino sarà protagonista assoluta del Meeting di Karlsruhe di domenica 8 febbraio. La giovane atleta italiana si prepara a competere nel World Indoor Tour, uno dei più importanti circuiti di atletica al coperto. La gara si svolgerà in diretta TV e streaming, con orari e programma già annunciati.

Larissa Iapichino sarà grande protagonista del Meeting di Karlsruhe, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto) che andrà in scena domenica 8 febbraio. L’azzurra prenderà parte alla gara di salto in lungo nella località tedesca, dove è attesa dal sempre avvincente duello con la padrona di casa Malaika Mihambo in quella che sarà la sua seconda uscita stagionale a tre settimane di distanza dalla sua prima apparizione. La toscana ha regalato spettacolo lo scorso 17 gennaio ad Ancona volando a 6.93 metri e rimanendo in testa alle liste mondiali stagionali fino a venerdì 6 febbraio, quando la portoghese De Sousa si è spinta quattro centimetri oltre in quel di Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

