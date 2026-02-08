LIVE Atletica World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino a caccia dei 7 metri!

Buon pomeriggio, amici di OA Sport. Siamo in diretta dal Meeting di Karlsruhe, quinta tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica. Oggi Larissa Iapichino cerca di superare i 7 metri nel salto in lungo. La gara è in pieno svolgimento e tutto il pubblico osserva con attenzione ogni suo tentativo. La stagione si sta facendo interessante e ogni mossa può fare la differenza. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Karlsruhe, quinta tappa Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Occhi puntati in chiave azzurra su Larissa Iapichino, pronta a recitare un ruolo da protagonista nella gara di salto in lungo, ma saranno impegnati anche Filippo Randazzo nei 60 e Federico Riva nei 1500 metri. Iapichino, alla seconda uscita dell'anno, spera di migliorare il 6.

