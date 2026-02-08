LIVE Atletica World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA | Iapichino va in progressione ed è in testa

Questa sera a Karlsruhe si svolge il secondo appuntamento del World Indoor Tour di atletica. La protagonista è ancora una volta la nostra Iapichino, che ha iniziato bene la gara e si mantiene in testa con buone progressioni. Mahuchikh ha invece superato i 2.01 al secondo tentativo, facendo capire che anche lei punta a un risultato importante. La gara è molto combattuta e gli atleti si sfidano senza risparmiarsi. I fan seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 Mahuchikh supera i 2.01 al secondo tentativo e chiede adesso 2.04 per ritoccare di un centimetro il suo primato mondiale stagionale. 19.05 Larissa allunga!!! Rincorsa quasi perfetta e progresso di 7 centimetri, da 6.77 a 6.84. Lo stagionale non è più così lontano. 19.04 Mihambo trova una pedana quasi perfetta, ma la sua rincorsa non è particolarmente efficace ed infatti non va oltre i 6.45 metri. Adesso tocca a Iapichino! 19.01 L’ucraina Levchenko commette il terzo errore a 1.98 e rende ufficiale il successo di Mahuchikh, che adesso può scegliere come proseguire la sua progressione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: Iapichino va in progressione ed è in testa Approfondimenti su World Indoor Tour LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: torna in gara Larissa Iapichino! Torna in pista Larissa Iapichino al Meeting di Karlsruhe, quinta tappa del World Indoor Tour 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dei 7 metri! Buon pomeriggio, amici di OA Sport. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su World Indoor Tour Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava; LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti eguaglia il record italiano! Sale di condizione anche Simonelli; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaA Karlsruhe è in programma oggi la quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al ... oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dei 7 metri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 L'egiziana Bassant Hemida domina da un capo all'altro la seconda serie dei 400 metri e firma il miglior ... oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia dei 7 metri! - x.com Al meeting di Madrid, nella quarta tappa Gold del World Indoor Tour, Nadia Battocletti ha eguagliato il primato nazionale indoor nei 1500 metri con 4’03"59, lo stesso crono ottenuto l’anno scorso da Marta Zenoni. Un tempo che le ha permesso di arrivare seco facebook

