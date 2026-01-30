LIVE Sci alpino Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA | via alle 10.00 attesa per Federica Brignone e Sofia Goggia

Questa mattina alle 10 scattano le prove della discesa femminile di sci alpino a Crans Montana. L’attesa è tutta per Federica Brignone e Sofia Goggia, che cercano di confermare i loro ottimi risultati nelle ultime gare. Intanto, già alle 9.45, partiranno i pettorali, con alcune atlete di spicco come Nina Ortlieb, Emma Aicher e Kira Weidle pronte a dare battaglia. Lindsey Vonn, invece, resta il punto di riferimento nella classifica di specialità, anche se la sua presenza in gara è ormai

Sul fronte internazionale, i riferimenti restano le atlete che hanno già lasciato il segno nei training e nelle gare di stagione: Nina Ortlieb ha mostrato segnali importanti, così come le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle, mentre Lindsey Vonn resta il riferimento nella classifica di specialità. Con Brignone per l'Italia al cancelletto ci saranno anche Sofia Goggia, quattro volte vincitrice in discesa a Crans-Montana e a caccia di un risultato che dia grande fiducia in vista dei Giochi, Laura Pirovano, Nicol Delago, reduce dal successo di Tarvisio, oltre a Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi e Asja Zenere, per un contingente azzurro numeroso e competitivo.

