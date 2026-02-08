L’Italia può andare in semifinale nel curling misto? Su chi fare la corsa e cosa conta a pari punti

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato una vittoria importante nel curling misto alle Olimpiadi di Pechino. Dopo essere stati sotto 3-5 nei primi sei end, sono riusciti a pareggiare e a strappare la vittoria contro la Norvegia grazie a un colpo di scena nel finale. Ora l’Italia può sognare la semifinale, ma la corsa si fa complicata, perché ci sono altre nazionali a pari punti e il margine di errore si restringe.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno dato una sterzata alla propria avventura a cinque cerchi con un'autentica magia firmata nella parte conclusiva dell'incontro con la Norvegia: sotto per 3-5 dopo i primi sei end, dopo aver commesso diversi errori ed essersi fatti strappare una mano, i Campioni Olimpici di Pechino 2022 hanno pareggiato i conti nella settima frazione e hanno poi beffato gli scandinavi in regime di power-play, arginando il loro vantaggio e imponendosi contro il loro hammer. Un'affermazione di forza che rilancia le ambizioni dei Campioni del Mondo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'Italia ha infilato la quarta vittoria sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo e occupa la seconda posizione in classifica generale insieme agli USA (4-2), alle spalle dell'imbattuta Gran Bretagna (7-0) e davanti a Svezia (4-3), Canada (3-3), Svizzera (2-3), Estonia (2-4) e Norvegia (2-4).

