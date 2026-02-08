L’Italia ottiene il massimo ed è argento nella staffetta mista di biathlon! Francia imprendibile

L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, si mette alle spalle molte nazioni e si ferma solo davanti alla Francia, che si conferma imbattibile. È il primo podio in questa specialità dopo le medaglie di bronzo di Sochi 2014 e PyeongChang 2018. La gara si è rivelata difficile, ma gli azzurri hanno dato il massimo

Dopo i bronzi di Sochi 2014 (con Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Lukas Hofer) e PyoengChang 2018 (con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer), l’Italia torna sul podio nella staffetta mista del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, e lo fa mettendosi al collo la medaglia d’argento con il quartetto composto da Tommaso Giacomel in apertura, Lukas Hofer in seconda frazione, Dorothea Wierer nel terzo segmento e Lisa Vittozzi in chiusura. La medaglia d’oro va alla Francia (7 ricariche), favorita della vigilia, con la squadra formata da Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot e Julia Simon: la leader della generale di Coppa del Mondo fa il vuoto nella terza frazione e Simon deve solo amministrare in chiusura, badando alla precisione al poligono, per poi chiudere in parata con il tempo di 1:04’15?5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia ottiene il massimo ed è argento nella staffetta mista di biathlon! Francia imprendibile Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia argento dietro la favorita Francia L’Italia si prende l’argento nella staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Splendida medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta mista del biathlon L’Italia conquista una medaglia d’argento nella staffetta mista del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. ITALIA dominante, WIERER-VITTOZZI-HOFER-GIACOMEL trionfano nella staffetta mista I HIGHLIGHTS Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Nasce l’hub Xbox per il Sud Europa: dopo l’Italia, Esprinet ottiene da Microsoft la distribuzione esclusiva anche in Spagna e Portogallo; L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi: battuta la…; Guterres: stabilità e pace solo nel rispetto del diritto internazionale; È record: il treno di cioccolato italiano ottiene il Guinness. Autotorino ottiene il Top Employers Italia 2025 per le politiche sulle Risorse UmaneAutotorino, importante dealer automotive italiano, ha ottenuto la certificazione Top Employers 2025, attestandosi tra le 151 eccellenze italiane riconosciute dal Top Employers Institute per le ... motorionline.com Un italiano intorno alla Luna? No al trionfalismo. L'Italia paga molto, ottiene poco e incide ancora menoL’incontro degli Stati membri dell’Agenzia Spaziale Europea volto a definire il quadro finanziario del prossimo triennio, ovvero la Ministeriale CM25 tenutasi la scorsa settimana a Brema, si è chiuso ... huffingtonpost.it Apple ottiene una vittoria in UE, ma il confronto sul DMA è tutt’altro che chiuso https://iphoneitalia.link/JZR8Zf facebook L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi: battuta la Francia, festa in campo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.