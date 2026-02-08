L’ispettore Crisci nella memoria

Sono passati cinque anni da quando l’ispettore Giovambattista Crisci è scomparso, e il suo nome rimane vivo nella memoria di molti. Ricordato per alcuni episodi che hanno lasciato il segno, Crisci resta una figura importante nel panorama della polizia italiana. I suoi colleghi e i cittadini lo ricordano ancora oggi come un esempio di dedizione e coraggio.

Ci sono almeno tre episodi da cerchiare in rosso che hanno proiettato l’ispettore di polizia Giovambattista Crisci – ieri erano cinque anni dalla sua scomparsa – nella storia d’Italia. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: non è un’esagerazione. Tre date che segnano eventi destinati ad essere ricordati nel tempo. Per sempre. Due date hanno prodotto e continuano a produrre dosi industriali di dolore. Una, fortunatamente, ha segnato l’inizio di una grande carriera di una giovane sportiva destinata a diventare un’icona dello sport italiano a livello mondiale. Eccoci dunque in questo viaggio della memoria con Giovambattista Crisci in campo, con la sua divisa orgogliosamente indossata fin dal giorno in cui aveva giurato fedeltà alla bandiera: il 31 gennaio 1969 – data che segna un primo e un dopo, non solo per Viareggio – Crisci raccolse la denuncia della scomparsa di un ragazzino di 12 anni negli uffici del commissariato in piazza Grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

