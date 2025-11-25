Ecco la nostra video intervista ad Alessio Vassallo e Cesare Bocci, protagonisti della serie Rai L’altro ispettore, tra sicurezza sul lavoro, amicizia e indagini. Nella nostra video intervista abbiamo incontrato Alessio Vassallo e Cesare Bocci, interpreti di Domenico Dodaro e Alessandro in L’altro ispettore, la nuova serie Rai che affronta i temi della sicurezza sul lavoro, delle responsabilità e dei rapporti umani. In occasione dell’ Italian Global Series Festival, i due attori ci hanno raccontato anche le loro serie tv preferite. L’altro ispettore: cast e uscita. Diretta da Paola Randi e interpretata da Alessio Vassallo, Cesare Bocci, Francesca Inaudi, Silvia Mazzieri, Rosanna Gentili, Massimiliano Galligani, Angelica Tuccini, Matilde Bernardi, Barbara Enrichi, Kelvin Nkole, Valerio Di Domenicantonio, Chiara Cavaliere, Sergio Pierattini, Giulia Weber, Beniamino Brogi, L’altro ispettore andrà in onda dal 2 dicembre su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Alessio Vassallo e Cesare Bocci, L’altro ispettore video intervista: «L’ispettore del lavoro è un amico, non un rompiscatole»