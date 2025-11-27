addio a il generale muore ex ispettore una vita nella polizia

Polizia sotto choc ieri, per la morte improvvisa dell’ex ispettore Gianluca Romagnoli. Aveva 62 anni, viveva da sempre a Porto Recanati ed era conosciuto e stimato in tutta la provincia. In polizia per 42 anni, Romagnoli aveva iniziato a Milano, poi era tornato a Macerata prestando servizio per trenta anni nella Squadra mobile, con la sezione antidroga. Era soprannominato il Generale per il suo impegno e la sua competenza sul lavoro, che nel tempo lo avevano portato a firmare diverse indagini brillanti. In particolare, una operazione contro lo spaccio internazionale di droga, partita dai controlli su uno skipper che faceva base a Civitanova e finita con il sequestro record in Martinica di 200 chili di cocaina e l’arresto di una banda croata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

