L’isola ecologica di via Vico | Condizioni di lavoro inaccettabili

La Fit-Cisl Toscana Nord denuncia le condizioni di lavoro all’isola ecologica di via Vico. Gli addetti alla sorveglianza e alla registrazione del nuovo punto di conferimento, aperto a marzo 2024, lavorano in situazioni definite “gravemente inadeguate” e “barbare” da sindacato. La richiesta è chiara: il direttore generale Ersu Walter Bresciani Gatti e il Comune devono intervenire subito per risolvere una situazione che mette a rischio la dignità dei lavoratori.

"Condizioni di lavoro inaccettabili all’isola ecologica di via Vico". La Fit-Cisl Toscana Nord denuncia una situazione "gravemente inadeguata, barbara e indegna" per gli addetti alla sorveglianza e alla registrazione del punto di conferimento inaugurato nel marzo 2024, e sollecita il direttore generale Ersu Walter Bresciani Gatti e l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza, ponendo fine a una situazione "non rispettosa della dignità umana e professionale dei lavoratori". "Il sito – dettaglia il sindacato – è totalmente sprovvisto di corrente elettrica, rete idrica e impianto di climatizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’isola ecologica di via Vico: "Condizioni di lavoro inaccettabili" Approfondimenti su Vico Isola Rifiuti, condizioni inaccettabili per i lavoratori: presidio della Fp Cgil a Santa Maria a Vico La Fp Cgil di Caserta ha organizzato un presidio questa mattina a Santa Maria a Vico. Milano-Cortina: Zanella, 'inaccettabili condizioni lavoro che mettono a rischio la vita' La tragedia di Pietro Zantonini, vigilante deceduto a Cortina d’Ampezzo durante i lavori per i Giochi di Milano-Cortina, evidenzia condizioni di lavoro inaccettabili e rischiose. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vico Isola Argomenti discussi: Follo, riattivata l’isola ecologica di Greti di Durasca; Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavori; Rifiuti, rimossa l'isola ecologica; Perugia, isola ecologica di Sant’Andrea delle Fratte chiusa per due mesi: via ai lavori. L’isola ecologica di via Vico: Condizioni di lavoro inaccettabiliCondizioni di lavoro inaccettabili all’isola ecologica di via Vico. La Fit-Cisl Toscana Nord denuncia una situazione gravemente inadeguata, barbara e indegna per gli addetti alla sorveglianza e al ... lanazione.it Sora: isola ecologica di nuovo operativa dalle 11 di stamaniIncendio in un container per lo stoccaggio della plastica nella piattaforma Ambiente e Salute di Sora. Intervento rapido, nessun ferito, nessun danno grave e riapertura regolare dell’isola ecologica. sora24.it Bruce Springsteen e Vico Equense hanno molto in comune. Le origini del “Boss“, soprannome con cui è noto il celebre artista statunitense, sono infatti da ricercare nella cittadina della penisola sorrentina, da cui emigrò il nonno materno. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.