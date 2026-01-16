Lisa Vittozzi | Gara positiva c’è margine Mi sono promessa di non esitare più al poligono

Lisa Vittozzi ha conquistato il terzo posto nella sprint di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La biatleta italiana ha commentato una gara positiva, evidenziando un miglioramento e la volontà di mantenere alta la concentrazione, soprattutto al poligono. Questa prestazione rappresenta un passo importante nel percorso della stagione, confermando il suo impegno e le ambizioni nel circuito internazionale.

Lisa Vittozzi ha ottenuto un significativo terzo posto nella sprint di Ruhpolding, valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Si tratta del secondo podio individuale della stagione nel circuito maggiore per la sappadina, che si è resa protagonista di una prestazione praticamente perfetta al poligono (nessun errore e miglior shooting time) e molto solida anche sugli sci (nono tempo assoluto) venendo preceduta alla fine solamente dalla svedese Hanna Oeberg e dalla francese Lou Jeanmonnot. " Con la gara perfetta e senza errori spero sempre di vincere, tuttavia il livello è molto alto e si deve anche accettare che qualcuna riesca a batterti ed andare più forte di te.

