Lisa Vittozzi torna in grande stile, conquistando una vittoria che segna il suo ritorno ai vertici dello sci di fondo. Dopo un lungo infortunio alla schiena e un'assenza di un'intera stagione, i segnali positivi delle gare estive sugli skiroll si sono trasformati in una vittoria che definisce il suo ritorno alla competizione.

© Oasport.it - Lisa Vittozzi: “Gara perfetta, è stata la mia giornata. Per me è un sogno tornare a vincere”

I segnali erano positivi già dalle gare estive sugli skiroll, ma le prime due tappe di Coppa del Mondo hanno certificato il ritorno della miglior Lisa Vittozzi dopo aver saltato per intero la scorsa stagione agonistica causa problemi alla schiena. La stella azzurra, capace di conquistare la Sfera di Cristallo nel 2024, è tornata infatti quest’oggi alla vittoria in un evento individuale del circuito maggiore imponendosi nell’inseguimento di Hochfilzen al termine di una rimonta clamorosa. La trentenne sappadina, partita per 14ma in base al risultato della Sprint, ha sfoderato una prestazione favolosa dando spettacolo al poligono (2020 e tempi di rilascio fenomenali) e non lasciando scampo alla svedese Anna Magnusson nell’ultimo giro grazie ad un ottimo passo sugli sci. Oasport.it

