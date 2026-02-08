lirica addio a marcella de osma

È morta a Milano all’età di 91 anni Marcella de Osma, una delle voci più note del panorama lirico italiano del secondo Novecento. Soprano di coloratura drammatica, aveva attraversato decenni di scena, lasciando un segno forte nel mondo dell’opera. La sua morte segna la fine di un’epoca per chi ha seguito le sue interpretazioni e amato la sua musica.

È morta a Milano all’età di 91 anni, Marcella de Osma, soprano di coloratura drammatica, protagonista di una lunga e intensa carriera che l’ha resa una delle voci più versatili del panorama lirico del secondo Novecento, interprete del grande melodramma italiano. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai nipoti e la tumulazione dopo le esequie funebri avverrà nel cimitero di Refrancore, in provincia di Asti. Nata il 16 giugno 1934, Marcella de Osma debuttò nel 1954 al Teatro Nuovo di Milano nel ruolo di Violetta ne La traviata, dando avvio a una carriera durata oltre vent’anni. Fin dagli esordi si impose per la solidità tecnica e l’intensità interpretativa, distinguendosi per una rara capacità di unire agilità virtuosistica e forza drammatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È morta a 91 anni Marcella de Osma, una delle voci più amate del melodramma italiano.

