Addio a Maristella Mariani la cantante lirica stroncata da un malore durante un concerto
Maristella Mariani si spegne a 48 anni. La sua voce riempiva teatri, scuole, piazze. Oggi invece Castrocielo, in provincia di Frosinone, si è svegliato immerso in un silenzio irreale: un silenzio di lutto. È morta questa mattina Maristella Mariani, 48 anni, cantante lirica di talento e insegnante di musica, figura amatissima nel panorama artistico e scolastico del territorio. Un talento raro, una presenza luminosa, un punto di riferimento per centinaia di studenti. La sua scomparsa lascia un vuoto che nessuna nota riuscirà a colmare. Il malore durante il concerto a Nola. La tragedia ha origine alcuni giorni fa, durante un’esibizione lirica a Nola, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
