La seconda tornata di negoziati tra Iran e Stati Uniti si avvicina, con poche speranze di svolta concreta. Trump annuncia che i colloqui si terranno all’inizio della prossima settimana e dice di trovare le discussioni in Oman “molto buone”. Teheran pare interessata a un accordo, ma gli Stati Uniti sono chiari: nessuna possibilità di ottenere l’arma nucleare. Netanyahu invece chiede certezze a Trump, in un clima di tensione che si fa sempre più palpabile.

Nuovi colloqui, minuscoli spiragli, vecchie minacce e divisioni. La seconda tornata di negoziati fra Iran e Stati Uniti si terrà «presto», già «all’inizio della prossima settimana» secondo Donald Trump, che giudica «molto buone» le discussioni di due giorni fa in Oman, sostiene che Teheran sarebbe fortemente interessata a un accordo, ma avverte che Washington non le consentirà di dotarsi dell’arma nucleare. Di questo parleranno mercoledì negli Stati Uniti, con una settimana di anticipo rispetto ai tempi previsti, il presidente americano e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, mentre l’Iran definisce un «diritto inalienabile» l’arricchimento dell’uranio e «non negoziabile» il programma missilistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Iran tra dialogo e minacce. Netanyahu chiede certezze a Trump

Approfondimenti su Iran Us

L'incontro tra Netanyahu e Trump ha attirato l’attenzione principalmente per alcune dichiarazioni e smentite, tra cui quella riguardante la presunta grazia offerta da Herzog a Netanyahu.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di posticipare eventuali azioni militari contro l'Iran.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Ultime notizie su Iran Us

Argomenti discussi: COLLOQUI CON GLI USA, IRAN: NOI PRONTI AL DIALOGO; Trump: 'Con Iran dialogo in corso'. Witkoff a Gerusalemme da Netanyahu; Tra minacce militari e spiragli diplomatici, l’Iran apre al dialogo con gli Stati Uniti; Nelle mani dell'Oman. Tra Iran e Usa dialogo senza contatto, si andrà avanti (di N. Boffa).

Nelle mani dell'Oman. Tra Iran e Usa dialogo senza contatto, si andrà avantiOltre sei ore di colloqui a distanza mediati dal sultanato, che hanno rischiato di saltare più volte. E invece c'è lo spiraglio di un futuro negoziato, molto ... huffingtonpost.it

Usa-Iran, dialogo fragile tra minacce e spiragli di aperturaUn passo avanti e due indietro. I colloqui tra Stati Uniti e Iran proseguiranno anche la prossima settimana, ma il clima resta carico di tensione e diffidenza. Da un lato, il presidente americano Dona ... online-news.it

Segnali positivi dal primo round negoziale tra Stati Uniti e Iran in Oman. I due Paesi hanno concordato di “continuare i colloqui”, conferma il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. A Muscat il dialogo tra Teheran e Washington è cominciato “bene”, anc facebook

Nelle mani dell'Oman. Tra Iran e Usa dialogo senza contatto, si andrà avanti (di N. Boffa) x.com