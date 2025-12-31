Trump – Netanyahu | l’inutile incontro e le minacce all’Iran

L'incontro tra Netanyahu e Trump ha attirato l’attenzione principalmente per alcune dichiarazioni e smentite, tra cui quella riguardante la presunta grazia offerta da Herzog a Netanyahu. La riunione, che ha coinvolto temi di politica internazionale, si è conclusa senza sviluppi significativi, evidenziando come spesso tali incontri siano più attesi mediaticamente che per risultati concreti, soprattutto in un contesto di tensioni e minacce all’Iran.

L'incontro tra Netanyahu e Trump ha fatto notizia più che altro per la boutade di quest'ultimo, secondo il quale il presidente israeliano Isaac Herzog era pronto a dare la grazia al premier israeliano sotto inchiesta e per la subitanea smentita di Herzog. Per il resto, non sembra ci siano novità di rilievo, al di là delle usuali quanto, al momento, aleatorie minacce trumpiane: contro Hamas, contro Hezbollah e contro l'Iran. Nulla è trapelato di ufficiale sull'inizio della fase due del cosiddetto cessate il fuoco (mentre i palestinesi continuano a morire di stenti inflitti); né sull'eventuale arrivo della forza di stabilizzazione arabo-islamica; né sulla tempistica e sulle modalità del disarmo di Hamas o altro riguardante Gaza.

