Ranocchia duro con Sommer dopo il derby | A portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter! Questo Milan non è ancora pronto per lo scudetto Poi dà un consiglio alla sua ex squadra
Inter News 24 L’ex difensore e capitano nerazzurro, Andrea Ranocchia, si esprime duramente nei confronti di Yann Sommer dopo Inter Milan. Dagli studi di Pressing, Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, ha analizzato la sconfitta subita dai suoi ex compagni nel derby della Madonnina. Secondo l’opinionista, la Beneamata ha pagato a caro prezzo la mancata concretizzazione della grande mole di gioco prodotta, scontrandosi anche contro la sfortuna dei due legni colpiti. Ranocchia ha posto l’accento sul ruolo decisivo degli estremi difensori, ipotizzando che, se le squadre si fossero scambiate i portieri, probabilmente l’esito del match sarebbe stato favorevole alla squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
