Il Napoli di questa stagione appare distante da quello che conquistò lo scudetto, evidenziando fragilità mentale e difficoltà in alcune occasioni. La sconfitta in Copenaghen mette in luce le criticità ancora presenti nella squadra, che fatica a mantenere costanza e concentrazione in ambito internazionale. La sfida europea rappresenta un momento di riflessione e di miglioramento per un club che, fino a poco tempo fa, si era distinto per la sua solidità e determinazione.

C’è tutto il Napoli di questa stagione in Copenaghen-Napoli. Una squadra che è quasi l’opposto della sorella che lo scorso vinse lo scudetto. Quella era una formazione decisamente meno forte ma molto più cinica, aveva la partita nelle vene, capiva i momenti e raramente si faceva sfuggire la vittoria quando ce l’aveva in pugno (qualche volta è successo). Questa, invece, per usare una terminologia cara a Gattuso, sembra che faccia fatica ad annusare il pericolo. Così si spiega il comportamento del secondo tempo quando, con un gol e un uomo di vantaggio (il Copenaghen era in dieci) gli azzurri hanno avuto un paio di inspiegabili amnesie e hanno regalato con Buongiorno il rigore del pareggio ai danesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto

Argomenti discussi: Napoli-Parma 0-0, le pagelle: Lang (5) deludente, Rinaldi (7) parete decisive al debutto, McTominay (6) ci prova, Hojlund (5,5); Il Napoli frena la fuga dell'Inter, Milan altro pari; Inter a +6 sul Napoli. Ora Chivu deve solo combattere contro i mostri che sono dentro all’Inter; McTominay tiene in vita il Napoli: termina 2-2 il big match con l'Inter.

Il Napoli ci mette il cuore, pari in rimonta sul Verona ma schiuma rabbia per il VARAl Maradona finisce 2-2 dopo lo 0-2 shock incassato nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri si scatenano: segna McTominay poi il VAR dice no a Hojlund e annulla un’altra rete dello scozzese. Alla ... fanpage.it

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan butta via due punti, ma intanto aggancia il NapoliIl Milan si fa riacciuffare dal Parma e butta via due punti nell'anticipo serale del sabato di Serie A. I rossoneri, con un solo punto conquistato, raggiungono provvisoriamente la capolista Napoli. Di ... m.tuttomercatoweb.com

Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna - facebook.com facebook

Nel calcio conta chi la butta dentro e chi no, semplice. Non esistono risultatisti, giochisti etc erc… conta solo quello. Però non parliamo di gioco quando ci sono in campo il Napoli o il Milan. Parlo di questa stagione ovviamente. La Roma con i suoi difetti, è il Ba x.com