L’intrigo di San Marino scalata a Bsm | Attentato allo Stato

San Marino si trova al centro di un intrigo che ha scosso l’intera piccola repubblica. Quello che sembrava un normale affare finanziario si è trasformato in un caso di portata più grande, con accuse di attentato allo Stato. La vicenda riguarda la scalata alla Bsm e sta facendo tremare le istituzioni. La polizia sta indagando sui dettagli di una manovra che potrebbe aver messo in discussione la sicurezza del Paese. Intanto, si aspettano sviluppi nelle prossime ore.

San Marini, 8 febbraio 2026 – Quella che doveva essere un'operazione finanziaria si è trasformata in un caso che travalica i confini del Titano. Intrecciandosi sulla strada che dalla Bulgaria porta a San Marino e arriva, oggi, fino all'Unione Europea. La cessione della maggioranza di Banca di San Marino, con l'ingresso del gruppo bulgaro Starcom Holding, si muove su un terreno scivoloso, dove finanza, istituzioni, magistratura e relazioni internazionali si intrecciano in un quadro sempre più complesso. L'offerta vincolante per l'acquisto del 51% delle azioni detenute dall'Ente Cassa di Faetano ha acceso uno scontro senza precedenti.

