L’Inghilterra evita un grande turbamento e batte il Nepal di quattro punti

L’Inghilterra evita un grosso problema e si prende la vittoria contro il Nepal per quattro punti, nella prima giornata della Coppa del Mondo T20 a Mumbai. La partita è stata più combattuta del previsto, con il Nepal che ha dato filo da torcere agli avversari fino alla fine. Alla fine, gli inglesi riescono a mantenere la calma e a conquistare i punti necessari per partire con il piede giusto nel torneo.

2026-02-08 15:08:00 Giorni caldissimi in redazione! Dai un’occhiata al nostro resoconto di Inghilterra vs Nepal nella Coppa del Mondo T20. L’Inghilterra è sopravvissuta a uno spavento onnipotente superando un vivace Nepal con quattro punti nell’apertura della Coppa del Mondo T20 a Mumbai. L’Inghilterra è stata portata in finale e aveva bisogno che Sam Curran difendesse 10 punti all’ultimo sangue per impedire quella che sarebbe stata la più grande vittoria nella storia del cricket del Nepal. Lokesh Bam ha quasi completato il ribaltamento, richiedendone sei dalla palla finale per suggellare una famosa vittoria, ma è riuscito a gestirne solo una.🔗 Leggi su Justcalcio.com

